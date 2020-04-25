В Херсонской области на карантин закрывают три населенных пункта

На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин

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На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин

Город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковское района и Малые Копани Голопристанского района Херсонской области закрываются на карантин из-за увеличения случаев коронавірусної болезни COVID-19 Об этом сообщает прессслужба полиции Херсонской области, передает RegioNews. Так, с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и село Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. Также, в городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях – 2, в Левых Солонцах – 2. Как сообщалось ранее, СБУ в Херсонской области разоблачили мощное подпольное производство некачественных дезинфицирующих средств.

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