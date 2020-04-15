Мэр Днепра разошелся не на шутку: обозвал депутатов мерзавцами и говяжьей тусовкой
Пост о позитивном моменте карантина появился сегодня утром на Facebook странице городского головы Днепра Бориса Филатова.
"Поймал себя на мысли, что этот всеобъемлющий карантинный кошмар избавит нас ( хотя бы временно ), как минимум от одного безобразия.
От лицезрения на Пасху в церквях депутатов с губернаторами и прокуроров с меценатами.
С благообразными рожами и свечками в руках.
С набитыми карманами, руками в крови и нечистой совестью.
Всей этой говяжьей тусовки, ныряющих годами в труселях в прорубь под фотоаппарат и привозящих чартерными самолётами благодатный огонь под заказ.
А также их супружниц, которые, замотав себя в платки, так любят селфиться для инстаграмма у амвона".
Далее как альтернативу Пасхальному пиару Филатов предложил чиновникам келейную молитву:
"Теперь вам, мерзавцы, придётся молиться келейной молитвой.
И быть может, наконец, вы поймёте, что самое сложное в этой жизни - это остаться с Господом один на один", - подытожил мэр Днепра.
Поймал себя на мысли, что этот всеобъемлющий карантинный кошмар избавит нас ( хотя бы временно ), как минимум от одного...Опубліковано Borys Filatov Вівторок, 14 квітня 2020 р.
Напомним, вчера, 14 апреля, глава Днепровского городского совета Борис Филатов эмоционально напомнил священнослужителям об ответственности за несоблюдение карантина.
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