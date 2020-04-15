Мэр Днепра разошелся не на шутку: обозвал депутатов мерзавцами и говяжьей тусовкой

Пост о позитивном моменте карантина появился сегодня утром на Facebook странице городского головы Днепра Бориса Филатова.

"Поймал себя на мысли, что этот всеобъемлющий карантинный кошмар избавит нас ( хотя бы временно ), как минимум от одного безобразия.

От лицезрения на Пасху в церквях депутатов с губернаторами и прокуроров с меценатами.

С благообразными рожами и свечками в руках.

С набитыми карманами, руками в крови и нечистой совестью.

Всей этой говяжьей тусовки, ныряющих годами в труселях в прорубь под фотоаппарат и привозящих чартерными самолётами благодатный огонь под заказ.

А также их супружниц, которые, замотав себя в платки, так любят селфиться для инстаграмма у амвона".