Новым прокурором Днепропетровской области стал Александр Панченко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на one.kr.ua.
Александр Панченко начал свою трудовую деятельность в 2001 году поле окончания Национальной академии им. Ярослава Мудрого. Работал прокурором в Бабушкинском районе Днепра.
В апреле 2014 года Панченко перевели в аппарат прокуратуры Днепропетровской области на должность начальника управления правозащитной деятельности и противодействия коррупции в сфере транспорта.
В 2015 году Александр Панченко возглавил Павлоградскую прокуратуру.
До Панченко пост руководителя прокуратуры Днепропетровской области занимал Роман Токарь. В октябре 2019 года его снял с должности бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. С октября 2019 года ведомством руководил первый заместитель прокурора области, старший советник юстиции Роман Сосков.
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