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15 апреля 2020, 10:46

Новым прокурором Днепропетровской области стал Александр Панченко

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15 апреля 2020, 10:46
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Александра Панченко назначили новым прокурором Днепропетровской области. До этого государственный обвинитель возглавлял Павлоградскую местную прокуратуру
Фото: gorod.dp.ua
Александра Панченко назначили новым прокурором Днепропетровской области. До этого государственный обвинитель возглавлял Павлоградскую местную прокуратуру

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на one.kr.ua.

Александр Панченко начал свою трудовую деятельность в 2001 году поле окончания Национальной академии им. Ярослава Мудрого. Работал прокурором в Бабушкинском районе Днепра.

В апреле 2014 года Панченко перевели в аппарат прокуратуры Днепропетровской области на должность начальника управления правозащитной деятельности и противодействия коррупции в сфере транспорта.

В 2015 году Александр Панченко возглавил Павлоградскую прокуратуру.

До Панченко пост руководителя прокуратуры Днепропетровской области занимал Роман Токарь. В октябре 2019 года его снял с должности бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. С октября 2019 года ведомством руководил первый заместитель прокурора области, старший советник юстиции Роман Сосков.


кадры прокуратура прокурор Днепр Днепропетровская область
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