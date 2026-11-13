Фото: полиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Три человека погибли в Краматорске и один в Беленьком.

Еще семь человек в области за сутки получили ранения.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 4476 погибших и 10 991 пострадавший – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 60 ударов по 26 населенным пунктам Сумской области. Погибли двое мужчин, еще один травмирован.