В Украине вылечили первого больного коронавирусом

Второй результат теста черновчанина, у которого первым обнаружили коронавирус, оказался отрицательным

Второй результат теста черновчанина, у которого первым обнаружили коронавирус, оказался отрицательным

Черновчанин, у которого первым в Украине диагностировали заболевание коронавирусом, выздоровел.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, докладывая о противодействии распространению коронавируса в Украине по состоянию на утро 20 марта.

"В Украине есть первый пациент, который оправился от коронавируса. Больному из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат ", - сообщил Президент.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року. Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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