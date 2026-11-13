Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли девять населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 11 человек, в том числе четверо детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в городе Златополь ранения получили 88-летний мужчина, двое парней в возрасте 16 и 11 лет. Еще одна 38-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

В поселке Малиновка пострадали женщины 63, 70 и 42 года, 73-летний мужчина и 16-летний парень. Острую реакцию на стресс получили также 45-летний мужчина и 9-летний мальчик.

Для атак по Харьковщине россияне применили две ракеты, один беспилотник Герань-2, три FPV-дроны и еще 85 БпЛА, тип которых устанавливают.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, электросети, почтовый терминал, учебное заведение, гаражи, автомобили, складские и административные здания.

Разрушение зафиксировано в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 60 ударов по 26 населенным пунктам Сумской области. Для ударов применялись управляемые авиабомбы, минометы, артиллерия и ударные беспилотники разных типов. Погибли мужчины 47 и 57 лет.