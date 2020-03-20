Состояние больных коронавирусом в Днепре удовлетворительное - ОГА
Супруги, у которых обнаружили коронавирус, изолированы в городской больнице Днепра №21, состояние их здоровья удовлетворительное
Супруги, у которых обнаружили коронавирус, изолированы в городской больнице Днепра №21, состояние их здоровья удовлетворительное
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДнепрОГА.
Мужчина и женщина находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Температура в норме, осложнений нет.
Всего на коронавирус проверяли 11 жителей Днепропетровщины. У одного человека обнаружили грипп. У 8 пациентов - обычное ОРВИ.
Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них - в Днепропетровской области.
В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.
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