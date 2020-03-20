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20 марта 2020, 12:04 11

Состояние больных коронавирусом в Днепре удовлетворительное - ОГА

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20 марта 2020, 12:04 11
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Супруги, у которых обнаружили коронавирус, изолированы в городской больнице Днепра №21, состояние их здоровья удовлетворительное
Фото: ДнепрОГА
Супруги, у которых обнаружили коронавирус, изолированы в городской больнице Днепра №21, состояние их здоровья удовлетворительное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДнепрОГА.

Мужчина и женщина находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Температура в норме, осложнений нет.

Всего на коронавирус проверяли 11 жителей Днепропетровщины. У одного человека обнаружили грипп. У 8 пациентов - обычное ОРВИ.

Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них - в Днепропетровской области.

В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.

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