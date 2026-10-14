Ехала без шлема и удостоверения: в Ровенской области в ДТП травмировалась водитель скутера

Фото: полиция Ровенской области

В поселке Владимирец в Ровенской области в результате столкновения скутера Yamaha Jog с автомобилем Renault Scenic травмировалась 65-летняя женщина. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября около 10:00 на улице Повстанцев.

По предварительным данным правоохранителей, местная жительница, управляя скутером, столкнулась с автомобилем Renault Scenic под управлением 46-летнего жителя села Сопачев. Он двигался в попутном направлении.

Как выяснили правоохранители, женщина ехала без мотошлема и не имела водительского удостоверения. Скутер также не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

По факту ДТП следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Предоставляем, раньше на Львовщине автомобиль выехал на обочину и опрокинулся . Среди трех пострадавших – ребенок.