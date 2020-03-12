Днепропетровская область "ушла” на карантин из-за угрозы коронавируса

Днепропетровскую область перевели на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса

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Днепропетровскую область перевели на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Так, с 12 марта по 3 апреля запретили посещать учебные заведения. Отменили все массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек. Такие ограничения область ввела после объявления Кабмином общенационального карантина.

В области запретили посещать учебные заведения всех форм собственности. Всего на карантине - 986 детсадов, 856 школ, 53 ПТУ, 62 колледже, 118 внешкольных учреждений, 22 вузе. Учебным заведениям рекомендовали на период карантина перевести обучение на дистанционную форму.

Также на карантинный режим перевели все лечебные учреждения. В частности, запретили родственникам посещать пациентов в стационарах. Медиков обязали строго соблюдать правила дезинфекции, носить маски и менять их три раза в день.

Руководителям православных епархий, иудейских, католических, протестантских, мусульманских организаций рекомендовали во время карантина ограничить проведение массовых богослужений.

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Напомним, Сейчас в мире зарегистрировано почти 120 тыс лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 4284 из них - летальные. Более 55,2% людей уже выздоровели. Кроме Китая, где впервые обнаружили вирус, заболевания зафиксировали в 108 странах мира. В Украине зарегистрировано 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.