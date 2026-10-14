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14 октября 2026, 17:32

Изнасиловал юношу, которого содержали в неволе: в Кировоградской области объявили приговор

14 октября 2026, 17:32
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Фото иллюстративное
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В Кировоградской области 24-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за изнасилование, покушение на изнасилование и сексуальное насилие в отношении 20-летнего юноши, которого незаконно содержали в селе Дибровка Кропивницкого района.

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

История потерпевшего, которого, по данным следствия, длительное время удерживали против воли, заставляли работать и издевались над ним, получила широкую огласку весной 2026 года.

Как установили прокуроры, в конце февраля - начале марта 2026 обвиняемый гостил у владельца домовладения, где содержали юношу. Выйдя во двор, мужчина напал на потерпевшего. Используя избиения и угрозы, он изнасиловал юношу, пытался изнасиловать его повторно и совершил другие насильственные действия сексуального характера.

В судебных прениях позицию обвинения по доказанности вины и назначению наказания отстаивал заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры Иса Танривердиев.

По данным прокуратуры, осужденный ранее уже отбывал наказание за покушение на изнасилование. После увольнения в мае 2025 года он менее чем через год снова совершил сексуальные преступления.

Бобринецкий районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 15 в сочетании с ч. 2 ст. 152 и ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса. Окончательное наказание – восемь лет лишения свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.

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