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19 октября 2026, 08:06

Россия ударила ракетой "Бандероль" по учебному заведению в Чернигове

19 октября 2026, 08:06
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки российские войска дважды обстреляли Черниговщину. В результате атаки крылатой ракетой "Бандероль" на учебное заведение в Чернигове легких травм получил 70-летний мужчина

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки правоохранители получили 439 сообщений о правонарушениях и событиях. Из них 74 касались вооруженной агрессии России.

В целом враг совершил два обстрела в двух населенных пунктах области.

В Чернигове россияне атаковали учебное заведение крылатой ракетой "Бандероль". В результате удара 70-летний мужчина получил легкие травмы, а в здании повреждено остекление окон.

С начала полномасштабного вторжения следователи Черниговщины внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 2484 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией РФ на территории области.

Напомним, ночью 19 октября россияне атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В регионе работала ПВО, зафиксированы многочисленные убытки. В результате вражеских ударов ранены две женщины.

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