Ночная атака на Ровенщину: враг попал в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие
В ночь 19 октября россияне атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В регионе работала ПВО, зафиксированы многочисленные сбития
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
Враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры.
По предварительной информации, в результате вражеских ударов ранены две женщины.
На местах работают соответствующие службы.
Напомним, утром 19 октября российские войска совершили атаку на Днепр: разрушены дома, под завалами могут быть люди.
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