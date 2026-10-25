В Херсоне россияне ударили по маршрутке
Днем российские оккупанты ударили по Херсону. Целью ворона стал маршрутный автобус
Об этом сообщает Херсонская городская администрация, передает RegioNews.
Российские оккупанты ударили дронами по Центральному району Херсона. Поврежден маршрутный автобус. Госпитализировали шесть человек: женщины 63, 67, девушка 21 года и мужчины 67, 68 и 52 лет получили минно-взрывные травмы.
"67-летний херсонец – в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее россияне атаковали Эпицентр в Полтаве. Пострадала 52-летняя женщина.
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