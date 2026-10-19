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19 жовтня 2026, 08:06

Росія вдарила ракетою "Бандероль" по навчальному закладу в Чернігові

19 жовтня 2026, 08:06
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Минулої доби російські війська двічі обстріляли Чернігівщину. Внаслідок атаки крилатою ракетою "Бандероль" на навчальний заклад у Чернігові легких травм зазнав 70-річний чоловік

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, передає RegioNews.

За минулу добу правоохоронці отримали 439 повідомлень про правопорушення та події. Із них 74 стосувалися збройної агресії Росії.

Загалом ворог здійснив два обстріли у двох населених пунктах області.

У Чернігові росіяни атакували навчальний заклад крилатою ракетою "Бандероль". Унаслідок удару 70-річний чоловік зазнав легких травм, а у будівлі пошкоджено скління вікон.

Від початку повномасштабного вторгнення слідчі Чернігівщини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 2484 злочини, пов’язані зі збройною агресією РФ на території області.

Нагадаємо, протягом ночі 19 жовтня росіяни атакували Рівненську область ударними безпілотниками. В регіоні працювала ППО, зафіксовані численні збиття. Внаслідок ворожих ударів поранені двоє жінок.

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