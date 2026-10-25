Во Львове грабителя с оружием в магазине испугала продавщица

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Во Львове судили мужчину, напавшего на продуктовый магазин. Оказалось, что его испугала продавщица

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае в магазине по улице Кульчицкой, 4 во Львове. Мужчина в балаклаве вошел в магазин с пневматическим пистолетом. Он выстрелил в полку с продуктами и потребовал деньги из кассы.

Однако продавщица не испугалась выстрела. Она стала угрожать злоумышленнику, который вызовет полицию. Мужчина испугался и скрылся.

На суде он полностью признал вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы без конфискации имущества. При этом суд уволил его от отбывания назначенного наказания, установив испытательный срок продолжительностью три года.

Напомним, что в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему местному жителю, который, по данным следствия, ограбил 19-летнюю девушку. Муж выхватил из ее рук мобильный телефон iPhone и скрылся, несмотря на требование вернуть имущество.