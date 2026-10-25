Айфонов на несколько "лимонов": во Львовской области разоблачили контрабанду с Apple

Фото: ГСЧС

Злоумышленника разоблачили в пункте пропуска "Краковец". Во время осмотра одного из авто пограничники обнаружили партию незадекларированной техники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Правоохранители заметили ехавший в Украину автомобиль Peugeot. Во время осмотра авто в багажном отделении правоохранители обнаружили 11 новых смартфонов Apple разных моделей.

За рулем находился 29-летний житель Львовской области. Он признался, что купил технику в Германии и собирался продать все это в Украине. Всего у него было товара более чем на 1,4 миллиона гривен.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.