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25 октября 2026, 12:25

РФ накрыла огнем Запорожье: есть раненые, разрушенные жилые дома

25 октября 2026, 12:25
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Фото: Национальная полиция
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За последние сутки россияне нанесли 832 удара по населенным пунктам Запорожской области. В частности, оккупанты направили 625 БпЛА, совершили 18 авиаударов и 181 артбстрел, дважды уготовили из РСЗО

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

РФ атаковала Запорожье ракетами "бандероль" и беспилотниками. В результате обстрела ранения получили 43-летняя женщина и 60-летний мужчина.

В Запорожском районе, а именно в Лежином и Кушугуме, в результате атак российских FPV-дронов ранены 14-летняя девочка и 61-летний мужчина. Правоохранители также получили около 50 сообщений о разрушении и повреждении зданий.

Напомним, ранее россияне ударили по жилому дому. Есть раненые среди местных жителей.

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