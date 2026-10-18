В Одессе враг попал в жилую многоэтажку: пострадала 13-летняя девочка

Фото: Одесская МВА

В Одессе в результате вражеского удара повреждена жилая многоэтажка в густонаселенном районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По его словам, на крыше дома возник пожар, также повреждены квартиры на верхнем этаже.

В результате атаки пострадала 13-летняя девочка. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Для помощи жителям развернули оперативный штаб.

Напомним, в ночь на 18 октября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными беспилотниками разных типов, в том числе Shahed. Среди них – 26 реактивных дронов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 20 локациях.