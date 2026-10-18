На Харьковщине российский дрон атаковал микроавтобус: ранены два человека
В воскресенье, 18 октября, в Харьковской области российский беспилотник ударил по микроавтобусу на трассе Большой Бурлук – Новая Александровка
Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает RegioNews.
По его словам, атака произошла около 08:30. Ранения получили два человека – 49-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, в поселке Большой Бурлук в результате обстрелов российскими беспилотниками повреждено здание медицинского учреждения.
Напомним, в Полтаве в результате российского удара повреждены частные жилые дома, погиб человек, еще четверо получили травмы. В одном из поврежденных домов возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
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