РФ ударила по Сумщине: вспыхнули пожары
Днем 25 октября россияне атаковали Сумскую область. Спасатели рассказали о последствиях
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Под обстрелами оккупантов оказались объект гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственная техника, нежилое сооружение в Свенской и Степановской общинах. Также поврежден дом в Ямполе.
Предварительно есть раненый местный житель.
Напомним, ранее россияне атаковали Эпицентр в Полтаве. Пострадала 52-летняя женщина.
В Житомирской области россияне ударили по домуВсе новости »
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