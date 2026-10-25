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25 октября 2026, 19:35

Отключение света 26 октября: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться

25 октября 2026, 19:35
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Фото из открытых источников
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В понедельник, 26 октября, будут действовать ограничения электроэнергии. Стало известно, какими будут графики

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

26 октября в части регионов будут действовать следующие ограничения:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят энергетики.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

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