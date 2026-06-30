Удари РФ по Чернігівщині: є поранені, пошкоджено лікарню та житло

Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Чернігівської області. Під обстрілами опинилися Новгород-Сіверський, Семенівка, Городня та Ріпки

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

У Новгороді-Сіверському вранці ударом безпілотника типу "молнія" пошкоджено фасад деревообробного підприємства. Вдень у місті зафіксовано ще одну атаку – пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки та автомобілі. У 84-річної жінки діагностовано акубаротравму. Пізніше ввечері внаслідок удару "ланцетом" пошкоджено житловий будинок і легковий автомобіль.

У Новгород-Сіверській громаді внаслідок атаки безпілотників типу "гербера" поранення отримали двоє цивільних чоловіків. 51-річного постраждалого госпіталізували до обласної лікарні, 55-річний чоловік лікується амбулаторно.

У Семенівці зафіксовано влучання по території місцевої лікарні.

У Городні внаслідок атаки поранено 67-річного чоловіка, пошкоджено подвір’я та вантажівку. У одному з населених пунктів громади через удар безпілотника загорівся житловий будинок.

У Ріпках пізно ввечері внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автозаправну станцію та магазин.

Також протягом доби зафіксовано влучання по об’єктах критичної інфраструктури та зв’язку в області.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили обстріли Сумської області, під ударами опинилися 18 громад регіону. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.