Фото: ГСЧС

В Синельниковском районе под российский удар попали пожарные, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Россияне атаковали чрезвычайников сначала во время тушения пожара в частном доме, а затем – когда те возвращались в часть после завершения работ.

Второй удар пришелся непосредственно по пожарно-спасательному автомобилю.

К счастью, никто из личного состава ГСЧС не пострадал.

Напомним, ночью 9 июня почти 20 раз российские захватчики атаковали беспилотниками три района Днепропетровщины. В результате атаки пострадали три человека.