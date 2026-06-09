На Днепропетровщине россияне дважды за ночь атаковали спасателей
В Синельниковском районе под российский удар попали пожарные, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Россияне атаковали чрезвычайников сначала во время тушения пожара в частном доме, а затем – когда те возвращались в часть после завершения работ.
Второй удар пришелся непосредственно по пожарно-спасательному автомобилю.
К счастью, никто из личного состава ГСЧС не пострадал.
Напомним, ночью 9 июня почти 20 раз российские захватчики атаковали беспилотниками три района Днепропетровщины. В результате атаки пострадали три человека.
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