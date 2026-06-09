На Чернігівщині FPV-дрон влучив у авто, яке розвозило хліб: поранено водія
Зранку 9 червня російські війська атакували FPV-дроном автомобіль, який розвозив хліб у прикордонній Семенівці Чернігівської області
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
Внаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень. Поранення отримав 55-річний водій, його госпіталізували до місцевої лікарні.
Також напередодні вдень ударний дрон типу "Гербера" влучив у гаражне приміщення одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади. Увечері того ж дня ще один удар було завдано по Ріпках – зафіксовано влучання на території підприємства та пошкодження асфальтного покриття.
Крім того, повідомляється про чергові удари по енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни двічі за ніч атакували рятувальників. Спочатку під час гасіння пожежі у приватному будинку, а потім – коли ті поверталися до частини після завершення робіт.
Як відомо, вночі 9 червня майже 20 разів російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Внаслідок атаки постраждали троє людей.