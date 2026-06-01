01 червня 2026, 19:25

Смерть після косметичної операції: у Чернігові підозру отримав лікар-анестезіолог

У Чернігові вручили підозру лікарю через смерть пацієнтки
У Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, у лютому 2026 року жінка звернулася до приватного медичного центру для проведення косметичної операції під загальним наркозом. 38-річним лікарем-анестезіологам була введена анестезія низкою препаратів.

Після оперативного втручання пацієнтку у непритомному стані доставили до однієї з лікарень Чернігова. Згодом жінка померла.

У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології. За версією слідства, саме неналежне виконання ним професійних обов’язків призвело до тяжких наслідків.

Слідчі Чернігівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури повідомили медику про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. Йдеться про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником через недбале чи несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування стосовно лікарки у Львові, через неналежне виконання якою професійних обов’язків помер п’ятирічний хлопчик. Обвинувальний акт направлений до суду.

