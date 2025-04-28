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28 апреля 2025, 14:28

Смерть 5-летнего мальчика во время лечения: во Львове будут судить анестезиолога

28 апреля 2025, 14:28
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Виктор Пашник/Facebook
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Правоохранители завершили расследование в отношении врача во Львове, из-за ненадлежащего выполнения которой профессиональных обязанностей умер пятилетний мальчик. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

В декабре 2023 года в одну из львовских стоматологических клиник для лечения зубов своего 5-летнего сына обратилась жительница Львова.

Для обезболивания врач-анестезиолог провела ребенку общую анестезию. Во время операции по удалению зубов и лечению кариеса, проводимой врачом-стоматологом, у пациента критически снизился уровень сатурации, прекратилось дыхание и в дальнейшем – остановилось сердце. Анестезиолог пыталась провести реанимационные мероприятия, однако это не помогло. Мальчика доставили в одну из львовских больниц, но спасти ему жизнь медики не смогли – через несколько недель он умер.

В ходе досудебного расследования полицейские также установили, что врач-анестезиолог не имела должной квалификации для работы с детьми, однако она подделала и подала в администрацию клиники соответствующий сертификат, в результате чего незаконно получила разрешение на лечение маленьких пациентов.

Врачу грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, 8 декабря 2023 года мать отвела 5-летнего Велеса в клинику Ori-Dent. Медучреждение семья выбрала из-за современного оборудования. Врачи клиники предложили удалять молочные зубы под общим наркозом. Во время лечения зубов у ребенка остановилось сердце.

Спустя более месяца пребывания в глубокой коме, 13 января, 5-летний мальчик скончался. По словам отца ребенка Виктора Пашника, врачи констатировали у его сына смерть головного мозга.

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Львов суд Врач анестезия зубы смерть ребенка
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