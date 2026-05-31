11:40  31 мая
Атака дроном по Чугуивщине: пострадали полицейские
12:30  31 мая
На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
13:15  31 мая
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
UA | RU
UA | RU
31 мая 2026, 16:20

"Ваш родственник попал в ДТП": в Ровно аферисты украли у людей миллион

31 мая 2026, 16:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровно три местных жителя стали жертвами мошенничества. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Мошенники звонили по телефону пенсионерам и представлялись правоохранителями, врачами или даже их детьми. Во время разговора говорили о том, что якобы родственники пострадавших попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах для лечения. После этого пенсионеры передавали аферистам деньги через "курьеров". В общей сложности жертвы аферистов потеряли почти миллион гривен.

Трем мошенникам сообщили о подозрениях, один из них уже находится на скамье подсудимых. Личность еще одного – устанавливается.

"Если вам позвонили по телефону, что кто-то из родственников попал в ДТП, находится в полиции, больнице и т.д. — немедленно положите трубку, сконтактируйте с тем, о ком идет речь", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Ровенская область
В Полтаве чиновники "нагрели" миллионы на закупках для ТЦК
29 мая 2026, 19:30
В Ровно аферист выманил у женщины 10 тысяч долларов на лечение ребенка
27 мая 2026, 22:50
Все новости »
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
На Буковине иномарка вылетела в кювет
31 мая 2026, 16:55
На Прикарпатье "задержали человека с инвалидностью": в полиции рассказали, что произошло на самом деле
31 мая 2026, 16:40
Пограничники показали, как уничтожают российские дроны
31 мая 2026, 15:55
Смертельное ДТП во Львовской области: микроавтобус вылетел в кювет
31 мая 2026, 15:35
Миллион долларов за поставки дронов: чиновник пограничной службы получил меру пресечения
31 мая 2026, 14:55
В Киевской области Mercedes ехал на обгон и насмерть сбил человека
31 мая 2026, 14:30
Атака на Днепр: русский дрон уничтожил отделение Новой почты
31 мая 2026, 13:50
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
31 мая 2026, 13:15
На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
31 мая 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »