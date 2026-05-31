"Ваш родственник попал в ДТП": в Ровно аферисты украли у людей миллион
В Ровно три местных жителя стали жертвами мошенничества. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Мошенники звонили по телефону пенсионерам и представлялись правоохранителями, врачами или даже их детьми. Во время разговора говорили о том, что якобы родственники пострадавших попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах для лечения. После этого пенсионеры передавали аферистам деньги через "курьеров". В общей сложности жертвы аферистов потеряли почти миллион гривен.
Трем мошенникам сообщили о подозрениях, один из них уже находится на скамье подсудимых. Личность еще одного – устанавливается.
"Если вам позвонили по телефону, что кто-то из родственников попал в ДТП, находится в полиции, больнице и т.д. — немедленно положите трубку, сконтактируйте с тем, о ком идет речь", - призывают правоохранители.
Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.