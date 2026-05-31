"Ваш родственник попал в ДТП": в Ровно аферисты украли у людей миллион

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Мошенники звонили по телефону пенсионерам и представлялись правоохранителями, врачами или даже их детьми. Во время разговора говорили о том, что якобы родственники пострадавших попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах для лечения. После этого пенсионеры передавали аферистам деньги через "курьеров". В общей сложности жертвы аферистов потеряли почти миллион гривен.

Трем мошенникам сообщили о подозрениях, один из них уже находится на скамье подсудимых. Личность еще одного – устанавливается.

"Если вам позвонили по телефону, что кто-то из родственников попал в ДТП, находится в полиции, больнице и т.д. — немедленно положите трубку, сконтактируйте с тем, о ком идет речь", - призывают правоохранители.

