На Черниговщине горела школа после атаки российского БпЛА
Российская армия ночью 29 мая атаковала беспилотником типа "Герань" село Машево Черниговской области. В результате вражеского удара горела школа
Об этом сообщила пресс-служба, передает RegioNews.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади около 230 кв. м. По предварительной информации.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Обстоятельства и масштабы разрушений уточняются.
Как известно, в ночь на 29 мая российские войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М/С-400" и 232 ударных беспилотника разных типов. Зафиксировано попадание в 14 локациях.
