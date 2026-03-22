16:53  22 марта
В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
13:46  22 марта
Взрыв в супермаркете Чернигова: четыре человека получили травмы (Обновлено)
10:24  22 марта
Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан
UA | RU
UA | RU
22 марта 2026, 13:46

Взрыв в супермаркете Чернигова: четыре человека получили травмы (Обновлено)

Читайте також українською мовою
Фото: Общественное Чернигов
Читайте також
українською мовою

В воскресенье днем, 22 марта, в Чернигове на улице Летной в супермаркете "АТБ" взорвался неизвестный предмет

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По его словам, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Впоследствии Брижинский уточнил, что в больницу доставили троих пострадавших.

Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести. Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легко.

На месте работают все экстренные службы.

Правоохранители, в частности, следственно-оперативная группа, патрульная полиция, взрывотехники и криминалисты, устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаевской области в результате взрыва в квартире погибла женщина, двое ее детей в больнице. Трагедия произошла в пятницу, 20 марта, около 16:45 в одной из многоэтажек в Первомайске.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
На трассе на Закарпатье столкнулись две фуры: один водитель погиб, другой – в больнице
21 марта 2026, 17:59
В Черниговской области псевдобанкиры обчистили счет женщины
20 марта 2026, 23:15
На Прикарпатье мужчина убил знакомого и поджег дом
20 марта 2026, 22:00
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Взрыв в супермаркете Чернигова произошел во время отражения атаки – полиция
22 марта 2026, 17:39
В Киеве похоронили почетного Патриарха Филарета
22 марта 2026, 17:14
В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
22 марта 2026, 16:53
СБС Украины уничтожили два российских "Бука" в Брянской области
22 марта 2026, 15:47
Смертельное избиение на Закарпатье: подозреваемого задержали в лесу
22 марта 2026, 15:25
Почти 1550 дронов и более 1200 авиабомб: Россия усилила атаки по Украине
22 марта 2026, 14:31
Промежуточное поколение: Филарет, история и шаг в будущее
22 марта 2026, 14:16
Как найти себя после войны: 5 советов от ветерана
22 марта 2026, 13:36
На Харьковщине российские дроны ударили по медицинскому заведению
22 марта 2026, 12:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Все блоги »