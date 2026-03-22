В воскресенье днем, 22 марта, в Чернигове на улице Летной в супермаркете "АТБ" взорвался неизвестный предмет

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По его словам, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Впоследствии Брижинский уточнил, что в больницу доставили троих пострадавших.

Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести. Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легко.

На месте работают все экстренные службы.

Правоохранители, в частности, следственно-оперативная группа, патрульная полиция, взрывотехники и криминалисты, устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаевской области в результате взрыва в квартире погибла женщина, двое ее детей в больнице. Трагедия произошла в пятницу, 20 марта, около 16:45 в одной из многоэтажек в Первомайске.