06 мая 2026, 21:55

В Киеве мобилизованный выполнял задачи россиян

Фото: СБУ
СБУ разоблачила в Киеве еще одного агента РФ. Он организовывал подлпавшие авто военных

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В марте этого года правоохранители разоблачили двух вражеских агентов, которые занимались поджогами авто в Деснянском районе. Теперь разоблачили их куратора. Им оказался мобилизованный. Он самовольно оставил службу на Харьковщине и скрылся в столице, где начал работать на россиян.

Россияне завербовали его, когда он искал "подработку" в Telegram. Затем он начал привлекать к работе на российские спецслужбы местных наркозависимых, которые за суммы "на дозу" соглашались поджигать авто.

"Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", - сообщает СБУ.

Напомним, что в Днепровском районе столицы полиция задержала двух мужчин, которые сначала обворовали чужой автомобиль, а затем подожгли его. Событие произошло на днях на улице Пластовой.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
