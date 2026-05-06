В Киеве мобилизованный выполнял задачи россиян

СБУ разоблачила в Киеве еще одного агента РФ. Он организовывал подлпавшие авто военных

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В марте этого года правоохранители разоблачили двух вражеских агентов, которые занимались поджогами авто в Деснянском районе. Теперь разоблачили их куратора. Им оказался мобилизованный. Он самовольно оставил службу на Харьковщине и скрылся в столице, где начал работать на россиян.

Россияне завербовали его, когда он искал "подработку" в Telegram. Затем он начал привлекать к работе на российские спецслужбы местных наркозависимых, которые за суммы "на дозу" соглашались поджигать авто.

"Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", - сообщает СБУ.

Напомним, что в Днепровском районе столицы полиция задержала двух мужчин, которые сначала обворовали чужой автомобиль, а затем подожгли его. Событие произошло на днях на улице Пластовой.