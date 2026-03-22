Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми

У неділю вдень, 22 березня, у Чернігові на вулиці Льотній у супермаркеті "АТБ" вибухнув невідомий предмет

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його словами, в результаті інциденту постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.

На місці працюють усі екстрені служби.

Правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти, встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні. Трагедія сталася у пʼятницю, 20 березня, близько 16:45 в одній з багатоповерхівок у Первомайську