Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми
У неділю вдень, 22 березня, у Чернігові на вулиці Льотній у супермаркеті "АТБ" вибухнув невідомий предмет
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За його словами, в результаті інциденту постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.
На місці працюють усі екстрені служби.
Правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти, встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні. Трагедія сталася у пʼятницю, 20 березня, близько 16:45 в одній з багатоповерхівок у Первомайську
