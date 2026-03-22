22 березня 2026, 13:46

Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми

Фото: Суспільне Чернігів
У неділю вдень, 22 березня, у Чернігові на вулиці Льотній у супермаркеті "АТБ" вибухнув невідомий предмет

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його словами, в результаті інциденту постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.

На місці працюють усі екстрені служби.

Правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти, встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні. Трагедія сталася у пʼятницю, 20 березня, близько 16:45 в одній з багатоповерхівок у Первомайську

вибух поліція Чернігів супермаркет травми цивільні вибухонебезпечні предмети відвідувачі
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
