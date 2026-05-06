На Днепропетровщине из-за обстрелов ранена 10-летняя девочка

Российские военные почти 80 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии пять районов Днепропетровщины, получила ранение 10-летняя девочка

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольском районе Днепропетровщины под удар попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская, Мозолевская и Мировская общины. Повреждены инфраструктура, предприятие, частные дома и автомобили.

В Криворожском районе россияне били по райцентру, Новопольской и Грушевской общинам. Повреждены предприятие, инфраструктура и автозаправочная станция.

Также враг нанес удар по Васильковской громаде в Синельниковском районе. Поврежден частный дом. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 10-летнюю девочку.

В Каменском районе захватчики целили по Желтым Водам. Повреждена инфраструктура.

В Самаровском районе россияне атаковали Самар и Губинисскую общину. Повреждены предприятия.

Напомним, в среду утром, 6 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по детскому саду города Сумы . К сожалению, на месте атаки нашли мертвую женщину . Она была охранницей в детском саду. Также с места удара госпитализировали двое раненых. Дети заведение не посещали.