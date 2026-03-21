На Николаевщине в результате взрыва в квартире погибла женщина, двое ее детей в больнице
Трагедия произошла в пятницу, 20 марта, около 16:45 в одной из многоэтажек в Первомайске
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В квартире раздался взрыв неустановленного предмета. От полученных травм на месте погибла 25-летняя женщина. Ее полуторагодовалую дочь и 6-летнего сына госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
На месте происшествия работали взрывотехники, криминалисты и следователи.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 15 марта в поселке Братское Николаевской области из-за взрыва в доме погибли две девочки 3 и 12 лет. Мать детей и 9-летнего сына госпитализировали.
20 марта 2026
