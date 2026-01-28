17:31  28 января
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
28 января 2026, 17:12

Назначение Стерненко советником министра – это плевок в лицо всем военным

28 января 2026, 17:12
Я откровенно ответил, что считаю назначение уклониста Стерненко советником министра плевком в лицо всем военным
Я откровенно ответил, что считаю назначение уклониста Стерненко советником министра плевком в лицо всем военным
иллюстративное фото: из открытых источников
Потому что сигнал, который министр подал этим назначением, – бабло и популярность в соцсетях важнее защиты Родины. Это стриггеро целую армию ботов и экзальтированных фанатов молодого афериста.

Но кто-то должен был сказать вслух, что король голый. Думаю, что имею полное моральное право быть откровенным. Когда у тебя за плечами целое кладбище друзей и собратьев – понимаешь, что в любой момент ты можешь быть следующим. А это дает большое преимущество – не пытаться кому-то понравиться и говорить правду.

Да и возраст у меня такой (почтенный, но еще не маразматический), что я помню десятки ныне успешно забытых народных кумиров, которых обожали толпы экзальтированных фанатов: от Марии Девы Христос до Зеленского и Залужного. Влюбляться – дело молодых. А старость побуждает к здоровому скепсису и трезвости.

К тому же имею полное моральное право называть Стерненко уклонистом и талантливым финансовым посредником (кем он на самом деле и есть).

