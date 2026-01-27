12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 11:25

В Чернигове директор хлебзавода устраивала знакомых ради бронирования

27 января 2026, 11:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Новозаводской районный суд города Чернигова признал гражданку виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Как оказалось, она фиктивно трудоустраивала на работу знакомых

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что ООО "Черниговский Хлебокомбинат №2" в 2023 году получило от городского совета мобилизационное задание. Благодаря этому можно было забронировать часть работников. Директор предприятия разработала план безосновательного бронирования от мобилизации знакомых, родственников, а также родственников работников предприятия.

Известно, что с мая 2023 по октябрь 2024 женщина фиктивно трудоустроила семерых военнообязанных мужчин на должности водителей и формовщиков теста.

Она признала свою вину, а также обязалась внести благотворительный взнос на ВСУ в сумме 500 тысяч гривен. В качестве наказания она оплатит штраф в размере 499 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

уклонение от мобилизации суд Чернигов
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
