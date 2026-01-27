В Чернигове директор хлебзавода устраивала знакомых ради бронирования

Иллюстративное фото

Новозаводской районный суд города Чернигова признал гражданку виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Как оказалось, она фиктивно трудоустраивала на работу знакомых

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что ООО "Черниговский Хлебокомбинат №2" в 2023 году получило от городского совета мобилизационное задание. Благодаря этому можно было забронировать часть работников. Директор предприятия разработала план безосновательного бронирования от мобилизации знакомых, родственников, а также родственников работников предприятия.

Известно, что с мая 2023 по октябрь 2024 женщина фиктивно трудоустроила семерых военнообязанных мужчин на должности водителей и формовщиков теста.

Она признала свою вину, а также обязалась внести благотворительный взнос на ВСУ в сумме 500 тысяч гривен. В качестве наказания она оплатит штраф в размере 499 тысяч гривен.

