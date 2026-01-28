Фото: Нацполиция

28 января в частном доме в селе Мачехи обнаружили двоих людей без признаков жизни. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews .

Когда правоохранители прибыли на место, они увидели, что погибшими оказались трое местных жителей. Это мужчины 45 и 37 лет и 22-летняя женщина. Для выяснения причины смерти умерших назначена судебно-медицинская экспертиза.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в 16-этажке. Во время тушения огня пожарные нашли тело 86-летнего владельца квартиры.