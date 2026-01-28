17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 16:57

До 3 лет тюрьмы: киевлянку будут судить за "дом-призрак" у озера в Дарницком районе

28 января 2026, 16:57
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

Перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в самовольном занятии земельного участка в пределах прибрежно-защитной полосы озера "Заплавное"

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Обвинительный акт в суд направила Дарницкая окружная прокуратура. По данным следствия, женщина оформила на себя право собственности на объект недвижимости, который фактически не существует, использовав документы с признаками подделки.

Право собственности было зарегистрировано на якобы жилой дом, расположенный на самовольно занятом участке возле водоема. В дальнейшем территорию огородили и начали подготовительные работы к возможному строительству.

В то же время в ходе проверок установлено, что зарегистрированного дома на этой земле нет. Такие действия, по оценке правоохранителей, создают риски нарушения режима использования земель прибрежно-защитного фонда, где действуют особые ограничения на застройку и хозяйственную деятельность.

Обвиняемой инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины. Санкции указанных статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отдельно прокуратура готовит гражданский иск об отмене незаконной регистрации права собственности на несуществующий дом и соответствующих регистрационных действий в отношении земельного участка.

Напомним, правоохранители уже разоблачали схемы с использованием поддельных документов для незаконной регистрации недвижимости. Недавно было завершено расследование рейдерского захвата земли и зданий на побережье Днепра и дело было направлено в суд.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Дарницкий район Озеро захват земли фиктивные документы прокуратура
В Киеве 737 домов остаются без тепла: преимущественно на Троещине
28 января 2026, 13:05
Атака дронов на Киев: из-за падения обломков повреждена 17-этажка и нежилое здание
28 января 2026, 08:08
Удар дронов РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области: пятеро погибших
28 января 2026, 07:15
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в Hyundai
28 января 2026, 17:55
Почти 3 тысячи долларов за поступление: в Днепре разоблачили схему в вузе
28 января 2026, 17:35
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
28 января 2026, 17:31
В Виннице два человека погибли после отравления в пансионате: администратору сообщили о подозрении
28 января 2026, 17:29
Назначение Стерненко советником министра – это плевок в лицо всем военным
28 января 2026, 17:12
Ножевое нападение в автобусе: в Днепропетровской области 39-летнему мужчине объявили подозрение
28 января 2026, 17:08
В Ровно задержали мужчину, который порезал знакомого
28 января 2026, 17:00
Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
В Полтавской области из-за газа погибла семья
28 января 2026, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »