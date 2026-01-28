Фото: Киевская городская прокуратура

Перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в самовольном занятии земельного участка в пределах прибрежно-защитной полосы озера "Заплавное"

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Обвинительный акт в суд направила Дарницкая окружная прокуратура. По данным следствия, женщина оформила на себя право собственности на объект недвижимости, который фактически не существует, использовав документы с признаками подделки.

Право собственности было зарегистрировано на якобы жилой дом, расположенный на самовольно занятом участке возле водоема. В дальнейшем территорию огородили и начали подготовительные работы к возможному строительству.

В то же время в ходе проверок установлено, что зарегистрированного дома на этой земле нет. Такие действия, по оценке правоохранителей, создают риски нарушения режима использования земель прибрежно-защитного фонда, где действуют особые ограничения на застройку и хозяйственную деятельность.

Обвиняемой инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины. Санкции указанных статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отдельно прокуратура готовит гражданский иск об отмене незаконной регистрации права собственности на несуществующий дом и соответствующих регистрационных действий в отношении земельного участка.

Напомним, правоохранители уже разоблачали схемы с использованием поддельных документов для незаконной регистрации недвижимости. Недавно было завершено расследование рейдерского захвата земли и зданий на побережье Днепра и дело было направлено в суд.