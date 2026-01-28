16:19  28 січня
28 січня 2026, 16:19

Чернігів залишиться без гарячої води

28 січня 2026, 16:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із 30 січня у місті тимчасово припиняється подача гарячої води. Причина – дефіцит теплової потужності через атаки РФ на критичну інфраструктуру та очікуване похолодання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КП "Теплокомуненерго".

"З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зараз в обласному центрі є дефіцит теплової потужності – це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру.

На підприємстві нагадають, що очікується суттєве зниження температури повітря. Тому в цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою.

"Просимо з розумінням поставитися до незручностей. Ситуація — тимчасова! Наше спільне завдання — зберегти тепло в будинках", – додали на підприємстві.

Нагадаємо, у Чернігові російський безпілотник вибухнув між будинками. Подія сталась 22 січня.

Чернігів Чернігівська область гаряча вода водопостачання
