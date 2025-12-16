На Чернігівщині через падіння БпЛА загорілася ферма: загинула худоба
На Чернігівщині, в селі Жернівка Новгород-Сіверського району, внаслідок падіння російського безпілотника сталася пожежа, що охопила покрівлю корівника на місцевій фермі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У результаті інциденту загинуло п'ять голів великої рогатої худоби, а також було пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Постраждалих серед людей немає.
Нагадаємо, в ніч на 16 грудня ворог атакував Україну 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на семи локаціях.
