07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
01:30  16 грудня
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
16 грудня 2025, 09:40

На Чернігівщині через падіння БпЛА загорілася ферма: загинула худоба

16 грудня 2025, 09:40
Фото: ДСНС Чернігівщини
На Чернігівщині, в селі Жернівка Новгород-Сіверського району, внаслідок падіння російського безпілотника сталася пожежа, що охопила покрівлю корівника на місцевій фермі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У результаті інциденту загинуло п'ять голів великої рогатої худоби, а також було пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня ворог атакував Україну 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на семи локаціях.

