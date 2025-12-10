Фото: "Суспільне Чернігів"

ДТП сталася в середу, 10 грудня, у місті Прилуки Чернігівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Патрульні поліцейські, рухаючись на виклик на службовому авто Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході збили двох пішоходів. Жінка зазнала травм, а дитина загинула.

За фактом ДТП у Нацполіції розпочали службове розслідування. Поліцейських відсторонили від служби.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Розслідуванням ДТП займатиметься ДБР.

Нагадаємо, 7 грудня в Херсоні поліцейьский за кермом службового авто Renault Express збив пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.