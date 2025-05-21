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21 мая 2025, 07:55

В Чернигове суд снова забрал дочь у самой старшей матери Украины

21 мая 2025, 07:55
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фото: suspilne.media/chernihiv
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В Чернигове суд принял решение о лишении Валентины Подвербной родительских прав в отношении ее 14-летней дочери Анны. Валентина известна как старейшая мать Украины — она родила девочку в 65 лет с помощью искусственного оплодотворения

О решении сообщила общественная деятельница Оксана Туник-Фриз, поддерживающая девочку, передает RegioNews.

По ее словам, судебное заседание прошло 20 мая в закрытом режиме, а вынесенное решение стало для Анны "настоящим облегчением".

В интервью Суспильному девушка рассказала, что ни при каких условиях не хочет возвращаться назад. Говорит, во время жизни с матерью подвергалась разным видам насилия и вынуждена была попрошайничать.

"Сейчас моя жизнь – счастливая. Я живу, я занимаюсь музыкой, я играю на саксофоне, я хожу в обычную школу, я занимаюсь с репетитором. И я счастлива", – сказала Анна.

Что известно о деле Подвербной

20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение забрать ребенка у Валентины Подвербной без лишения его родительских прав.

В декабре она подала апелляцию на это решение. 21 февраля 2024 года Черниговский апелляционный суд оставил решение в силе.

Ранее Новозаводской районный суд Чернигова рассмотрел другие дела по Валентине Подвербной, связанные с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и домашним насилием против ее дочери.

Оба дела были закрыты. Также в начале марта 2023 года было закрыто административное дело о невыполнении им обязанностей по воспитанию детей.

Справка: Анне сейчас 14 лет, а ее матери – Валентине Подвербной – 80 лет. Она родила в 65 лет после искусственного оплодотворения.

В Книге рекордов Украины ее назвали "самой старшей матерью".

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