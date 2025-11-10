У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України

Фото: з відкритих джерел

У Чернігові на 81-му році життя пішла з життя Валентина Підвербна, відома як найстаріша породілля України та мама 14-річної Ані Підвербної

Про це повідомила волонтерка та громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, передає RegioNews.

За її словами, донька прийшла провідати матір, але не змогла потрапити в квартиру. Сусіди бачили Валентину Підвербну ще у п’ятницю, а вже в неділю її знайшли мертвою – вона померла мирно та уві сні.

"Ми всі щиро співчуваємо Ані. Аня у безпеці, вона отримує підтримку. Попри складнощі, Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалась", – написала Оксана Тунік-Фриз.

Як відомо, два роки тому, після конфліктів між мамою та донькою, дівчинку передали під опіку родині опікунів.

Анна-Марія та Валентина

Що відомо про справу Підвербної

Чернігівка Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років. У лютому 2011 року, завдяки процедурі штучного запліднення, вона народила доньку Анну-Марію.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення забрати дитину у Валентини Підвербної без позбавлення її батьківських прав.

У грудні вона подала апеляцію на це рішення. 21 лютого 2024 року Чернігівський апеляційний суд залишив рішення в силі.

Раніше Новозаводський районний суд Чернігова розглянув інші справи щодо Валентини Підвербної, пов'язані з неналежним виконанням батьківських обов’язків та домашнім насильством проти її доньки.

Обидві справи були закриті. Також на початку березня 2023 року було закрито адміністративну справу про невиконання нею обов'язків з виховання дітей.

У травні 2025 року в Чернігові суд таки ухвалив рішення про позбавлення Валентини Підвербної батьківських прав щодо її 14-річної доньки Анни. В інтерв'ю Суспільному дівчина розповіла, що за жодних умов не хоче повертатися до матері. Каже, під час життя з нею зазнавала різних видів насильства і вимушена була жебракувати.

У Книзі рекордів України її назвали "найстаршою матір'ю".