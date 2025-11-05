Фото: ДСР Нацполіції

Поліцейські Чернігівщини викрили організовану групу шахраїв, яка діяла під прикриттям рієлторських та нотаріальних послуг і привласнювала квартири померлих самотніх людей

Про це повідомляє ДСР Нацполіції, передає RegioNews.

Злочинне угруповання затримали у червні 2025 року, а пізніше слідчі встановили ще трьох причетних осіб і повідомили їм про підозру.

Фігуранти мали досвід у правовідносинах з нерухомістю та контакти з державними установами. Вони підшукували квартири на території Чернігова та області, після чого залучали фіктивних спадкоємців, які видавали себе за родичів померлих. Часто в схемі брали участь громадяни Росії, які виконували роль "спадкоємців". Далі квартири продавалися добросовісним покупцям.

За даними слідства, з 2019 по 2025 рік шахраї заволоділи чотирма квартирами на загальну суму 2,7 мільйона гривень. Усім фігурантам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів в складі організованої групи.

Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати інших можливих учасників схеми.

