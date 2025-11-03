На Чернігівщині двоє фермерів загинули через детонацію російського БПЛА

У Чернігівській області під час польових робіт загинули двоє місцевих фермерів через детонацію російського безпілотного літального апарата (БПЛА)

Про це повідомляє Телебачення Торонто, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, чоловіки працювали на полі, коли БПЛА підірвався.

На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки, які з’ясовують усі обставини трагедії.

Інцидент підкреслює небезпеку, яку несуть залишені або цілеспрямовано спрямовані на цивільну інфраструктуру БПЛА під час війни.

Нагадаємо, раніше у селі Мала Комишуваха на Харківщині на міні підірвався автомобіль ВАЗ 2106. У машині перебував 61-річний чоловік, він загинув.