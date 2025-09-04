Росіяни вдарили ракетою по Чернігову

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чернігові ракета влучила по місцевому підприємству

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Відомо, що о 14:58 в межах Чернігова було зафіксовано вибухи. Влада закликала всіх мешканців міста перебувати в укриттях.

"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня на Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів. Наразі тривають відновлювальні роботи, на місці працюють усі необхідні служби.