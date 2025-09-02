Фото: поліція

Вибухотехніки знищили кілька нерозірваних бойових частин дронів, збитих силами оборони у Ніжинському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інформація про дрони надійшла від місцевих жителів. Частину уламків виявили на відкритій місцевості, а один із безпілотників упав поблизу житлових та господарських будівель, що створювало загрозу для людей.

Боєзаряди дронів не здетонували, тож вибухотехніки безпечно знешкодили їх контрольованим підривом.

Поліція закликає бути обережними при виявленні боєприпасів чи підозрілих предметів. Не можна їх чіпати чи пересувати – про знахідку слід негайно повідомити на 102, військовим, ДСНС або місцевій владі.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили та подавили 120 ворожих дронів.