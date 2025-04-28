12:08  28 апреля
На Одесщине столкнулись грузовик и две легковушки: движение по трассе затруднено
11:27  28 апреля
В Полтаве вынесли приговор девушке, убившей сестру ножом
06:35  28 апреля
Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2025, 22:45

На Волыни судимый мужчина ограбил подростка и избил мужчину

28 апреля 2025, 22:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Волыни вынесли приговор мужчине, совершившему разбойное нападение. В частности, один из пострадавших – несовершеннолетний

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

29-летний житель поселка Торчин признан виновным в разбойном нападении по предварительному сговору. Его приговорили к десяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Осенью 2024 года мужчина уволился с мест лишения свободы, где отбывал наказание также за разбой. Уже в январе 2025 года он снова совершил такое же преступление.

В Луцке злоумышленник в нетрезвом состоянии начал угрожать подростку кастетом. Мужчина заставил несовершеннолетнего перевести ему на карточку 200 гривен, а еще 700 гривен отдать наличными. В тот же день он вместе с неустановленным сообщником напали на прохожего, избили его и отобрали мобильный телефон и барсетку с кошельком.

Напомним, ранее двое закарпатцев в Тернополе избили и ограбили мужчину. Известно, что они спровоцировали конфликт, а затем избили мужчину и отобрали у него два смартфона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
24 апреля 2025, 12:52
В Ровенской области мужчина напал с ножом на знакомого из-за припаркованного авто
23 апреля 2025, 19:35
Нападение на журналиста Макарова: полиция активно работает над версиями
18 апреля 2025, 14:10
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Воины ССО ликвидировали группу пехотинцев на Курщине и пленили двух россиян
29 апреля 2025, 00:40
В Одессе женщина набрала кредитов на полмиллиона и притворялась жертвой мошенников
29 апреля 2025, 00:14
В Украине подешевеет бензин - когда
28 апреля 2025, 23:55
В Украине будет дорожать хлеб: как будут расти цены
28 апреля 2025, 23:45
Во Львовской области задержали педофила, который добивался 12-летнюю девочку
28 апреля 2025, 23:35
Предложили работу и украли деньги: на Днепропетровщине женщина стала жертвой аферистов
28 апреля 2025, 23:22
На Полтавщине на берегу реки нашли тело женщины
28 апреля 2025, 22:57
Бросил гранату в гараж: на Харьковщине мужчина убил своего "оппонента"
28 апреля 2025, 22:45
На Буковине главу ВЛК разоблачили на бизнесе "на ухилянтах"
28 апреля 2025, 22:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »