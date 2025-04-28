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На Волыни вынесли приговор мужчине, совершившему разбойное нападение. В частности, один из пострадавших – несовершеннолетний

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

29-летний житель поселка Торчин признан виновным в разбойном нападении по предварительному сговору. Его приговорили к десяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Осенью 2024 года мужчина уволился с мест лишения свободы, где отбывал наказание также за разбой. Уже в январе 2025 года он снова совершил такое же преступление.

В Луцке злоумышленник в нетрезвом состоянии начал угрожать подростку кастетом. Мужчина заставил несовершеннолетнего перевести ему на карточку 200 гривен, а еще 700 гривен отдать наличными. В тот же день он вместе с неустановленным сообщником напали на прохожего, избили его и отобрали мобильный телефон и барсетку с кошельком.

Напомним, ранее двое закарпатцев в Тернополе избили и ограбили мужчину. Известно, что они спровоцировали конфликт, а затем избили мужчину и отобрали у него два смартфона.