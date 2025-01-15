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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На реке Волк случайный прохожий услышал крик о помощи – на льду неподвижно лежал подросток и умолял о спасении.

На место прибыли спасатели. Сначала они добрались до льда на лодке, далее, с помощью веревки с закрепленным спасательным кругом, доставили 12-летнего мальчика к лодке и до берега, где его ждали медики.

По словам мамы подростка, он возвращался из школы с ее установкой: "Идти прямо домой", а пошел – на лед рыбалить. Он одной ногой провалился в прорубь, лед затрещал и он испугался – по пояс в холодной воде он лег на лед и начал звать на помощь.

Напомним, на Черниговщине уже неделю ищут 7-летнего мальчика, провалившегося под лед.