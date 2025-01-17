Чернігівські рятувальники продовжують пошуки хлопчика, який провалився під лід із дідусем
Надзвичайники продовжують шукати 7-річну дитину, яка зникла на річці Снов ввечері 7 січня. Хлопчик провалився під лід зі своїм дідусем, тіло якого знайшли
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.
Наразі у пошуковій операції задіяли чотирьох рятувальників, одну одиницю техніки, човен та квадрокоптер.
"Операція ускладнюється через особливості водойми: течію, глибокі ділянки та обмежену видимість. Незважаючи на складні умови, рятувальники докладають усіх зусиль, щоб знайти дитину", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 січня 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов.
Тіло чоловіка дістали з водойми 8 січня.
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