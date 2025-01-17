Пытался переехать реку на велосипеде: в Виннице мужчина провалился под лед
Инцидент произошел в Виннице 16 января на реке Южный Буг, у пляжа "Химик"
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.
Мужчина пытался переехать реку на велосипеде по тонкому льду, но тот не выдержал его веса, и он провалился в ледяную воду.
К счастью, прохожие быстро заметили его и вызвали спасателей. Водолазы вытащили 38-летнего мужчину из воды и достали велосипед.
Пострадавшему оказали первую медпомощь на месте, а затем передали врачам.
Напомним, днем 15 января в Хмельницкой области 12-летний парень провалился под лед. Ребенка вытащили спасатели.
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