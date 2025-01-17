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Инцидент произошел в Виннице 16 января на реке Южный Буг, у пляжа "Химик"

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

Мужчина пытался переехать реку на велосипеде по тонкому льду, но тот не выдержал его веса, и он провалился в ледяную воду.

К счастью, прохожие быстро заметили его и вызвали спасателей. Водолазы вытащили 38-летнего мужчину из воды и достали велосипед.

Пострадавшему оказали первую медпомощь на месте, а затем передали врачам.

Напомним, днем 15 января в Хмельницкой области 12-летний парень провалился под лед. Ребенка вытащили спасатели.